Oyuncu Çağlar Ertuğrul'u zorlayan soru! Sevgilisinin yanında ter döktü...

"BİR AİLE KURMAK GÜZEL AMA BİZ ŞU AN BÖYLE İYİYİZ"

Gece sonunda gazetecilerin yönelttiği "Evlilik planınız var mı?" sorusuna çift birlikte yanıt verdi. "Bir aile kurmak güzel ama biz şu an böyle iyiyiz" ifadelerini kullanan ikili, yakın zamanda nikâh masasına oturmayı düşünmediklerini açıkladı.