Oyuncu Çağlar Ertuğrul'u zorlayan soru! Sevgilisinin yanında ter döktü...

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, sevgilisi Kayla Manukyan ile katıldığı düğünde gazetecilerin yönelttiği evlilik sorusuna yanıt verdi. "Bir aile kurmak güzel ama biz şu an böyle iyiyiz" diyen Ertuğrul, mutlu birlikteliklerini nikâh masasına taşımak için aceleleri olmadığını söyledi.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'u zorlayan soru! Sevgilisinin yanında ter döktü... - Resim: 1

Manukyan ile yakın dostları Ezgi Şenler'in düğününe katıldı. Çiftin düğün çıkışında verdikleri samimi evlilik yanıtı geceye damga vurdu.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'u zorlayan soru! Sevgilisinin yanında ter döktü... - Resim: 2

DİZİ VE FİLMLERDEKİ BAŞARISIYLA TANINIYOR

Oyunculuk kariyerine 2012'de başlayan Ertuğrul, bugüne kadar birçok projede rol aldı. "Teşkilat", "Afili Aşk", "Benim İçin Üzülme", "Dağ 2" ve "Yanımda Kal" gibi yapımlardaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinde canlandırdığı "Serdar Kılıçarslan" karakteriyle hafızalara kazındı.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'u zorlayan soru! Sevgilisinin yanında ter döktü... - Resim: 3

DÜĞÜNDE ŞIKLIKLARIYLA ÖNE ÇIKTILAR

Ertuğrul ve Manukyan, düğünde objektiflere birlikte poz vererek uyumlu tarzlarıyla dikkat çekti. Zarif halleri ve neşeli tavırlarıyla konukların ilgisini çeken çift, romantik anlarıyla da öne çıktı.

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'u zorlayan soru! Sevgilisinin yanında ter döktü... - Resim: 4

"BİR AİLE KURMAK GÜZEL AMA BİZ ŞU AN BÖYLE İYİYİZ"

Gece sonunda gazetecilerin yönelttiği "Evlilik planınız var mı?" sorusuna çift birlikte yanıt verdi. "Bir aile kurmak güzel ama biz şu an böyle iyiyiz" ifadelerini kullanan ikili, yakın zamanda nikâh masasına oturmayı düşünmediklerini açıkladı.

