Oyuncu Çağkan Çulha avukat İpek Ertuğral ile sessiz sedasız evlendi
Son olarak ekranlarda Aslan Ailem adlı dizide görülen 33 yaşındaki oyuncu Çağkan Çulha, İpek Ertuğral isimli bir avukatla evlendi.
Çağkan Çulha, yıllardır birlikte olduğu ve 2018 yılının Ağustos ayında nişanlandığı İpek Ertuğral ile hayatını birleştirdi. Çiftin, Cumartesi günü gerçekleşen nikah törenine yakın çevresi ve arkadaşları katıldı.
İpek Ertuğral, sosyal medya hesabından düğününden sonra bir paylaşım yaptı. Ertuğral, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- "Yazsam neler yazarım ama sadece omzunda olsun başım ve hepsi içimde kalsın istiyorum."
Çoktan aile olmayı öğrendik: "İki senede nelerle mutlu olduk, nelerle mücadele ettik, neler başardık, nasıl sevdik, neler hissettik, çoktan nasıl güzel bir aile olmayı öğrendik"
Peki sessiz sedasız evlenen Çağkan Çulha kimdir?
Çağkan Çulha, 22 Kasım 1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Annesi sinema oyuncusu Mine Mutlu, babası Ünal Çulha’dır.