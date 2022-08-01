Oyuncu Burcu Özberk'ten hayranlarını korkutan haber!
Oyuncu Burcu Özberk de hastalığa yakalandı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının arttığı bugünlerden o da nasibini aldı. Son olarak Aşk Mantık İntikam isimli dizide 'Esra' karakteriyle yer alan başarılı oyuncu, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Başarılı oyuncu Burcu Özberk'ten hayranlarını üzen haber geldi. Koronavirüse yakalandığını açıklayan güzel oyuncu, hastalığı ağır geçirdiğini de söyledi. Bu kötü haber karşısında hayranları çok üzüldü. İşte son olarak Aşk Mantık İntikamisimli dizide yer alan Özberk'in durumuyla ilgili ayrıntılar...
Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı ‘Esra’ karakteriyle milyonlarca hayranının kalbine girmeyi başaran oyuncu Burcu Özberk, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.
Endonezya’nın Bali Adası’nda tatil yapan Burcu Özberk, daha sonra yurda döndü.
Türkiye’ye döndükten sonra tatiline devam eden Burcu Özberk, paylaştığı karelerle binlerce beğeni ve yorum alıyor.