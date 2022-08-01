Oyuncu Burcu Özberk'ten hayranlarını korkutan haber!

Başarılı oyuncu Burcu Özberk'ten hayranlarını üzen haber geldi. Koronavirüse yakalandığını açıklayan güzel oyuncu, hastalığı ağır geçirdiğini de söyledi. Bu kötü haber karşısında hayranları çok üzüldü. İşte son olarak Aşk Mantık İntikamisimli dizide yer alan Özberk'in durumuyla ilgili ayrıntılar...