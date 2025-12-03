Oyuncu Burcu Özberk'in acı günü! Dedesini kaybetti...

Oyunculuğa 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle adım atan Burcu Özberk, Güneş'in Kızları dizisiyle şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde çıktı. Diziyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özberk, bu kez üzücü bir paylaşım yaptı.