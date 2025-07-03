Oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle birşey yaptı ki! Otomobillerini de yanında götürdü...
Ünlü oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle bir şey yaptı ki görenler şaşırdı. Eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan oyuncu otomobil tutkusuyla biliniyor. Özçivit, milyonluk garajını Bodrum'a taşıdı.
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum Gümüşlük'teki evlerine yerleşti.
TATİL SEZONUNU AÇTILAR
Tatil beldesinde ailecek dinlenmeye çekilen Özçivit ailesi, yerleşme telaşıyla görüntülendi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, çekicinin yanaştığı villanın önüne, Özçivit'in servet değerindeki koleksiyonu tek tek indirildi.
OTOMOBİL TUTKUNU OLDUĞU BİLİNİYOR
Otomobil tutkunu olarak bilinen oyuncu, toplamda 5 lüks otomobil ve bir adet özel üretim motosikletini çekici yardımıyla getirtti. Milyonluk araçlar, villanın garajındaki yerlerini alırken bu anlar objektiflere yansıdı.