Oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle birşey yaptı ki! Otomobillerini de yanında götürdü...

OTOMOBİL TUTKUNU OLDUĞU BİLİNİYOR

Otomobil tutkunu olarak bilinen oyuncu, toplamda 5 lüks otomobil ve bir adet özel üretim motosikletini çekici yardımıyla getirtti. Milyonluk araçlar, villanın garajındaki yerlerini alırken bu anlar objektiflere yansıdı.