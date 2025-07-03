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Oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle birşey yaptı ki! Otomobillerini de yanında götürdü...

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Oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle birşey yaptı ki! Otomobillerini de yanında götürdü...

Ünlü oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle bir şey yaptı ki görenler şaşırdı. Eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açan oyuncu otomobil tutkusuyla biliniyor. Özçivit, milyonluk garajını Bodrum'a taşıdı.

Oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle birşey yaptı ki! Otomobillerini de yanında götürdü... - Resim: 1

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Bodrum Gümüşlük'teki evlerine yerleşti.

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Oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle birşey yaptı ki! Otomobillerini de yanında götürdü... - Resim: 2

TATİL SEZONUNU AÇTILAR

Tatil beldesinde ailecek dinlenmeye çekilen Özçivit ailesi, yerleşme telaşıyla görüntülendi.

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Oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle birşey yaptı ki! Otomobillerini de yanında götürdü... - Resim: 3

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, çekicinin yanaştığı villanın önüne, Özçivit'in servet değerindeki koleksiyonu tek tek indirildi.

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Oyuncu Burak Özçivit tatile giderken öyle birşey yaptı ki! Otomobillerini de yanında götürdü... - Resim: 4

OTOMOBİL TUTKUNU OLDUĞU BİLİNİYOR

Otomobil tutkunu olarak bilinen oyuncu, toplamda 5 lüks otomobil ve bir adet özel üretim motosikletini çekici yardımıyla getirtti. Milyonluk araçlar, villanın garajındaki yerlerini alırken bu anlar objektiflere yansıdı.

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