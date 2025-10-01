Oyuncu Birce Akalay ölüm haberiyle sarsıldı! Üzen haberi sosyal medyadan paylaştı
Oyuncu Birce Akalay, oyunculuk kariyeriyle adından sıkça söz ettiren ünlüler arasında yer alıyor. Akalay, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla, acı haberi duyurdu.
Oyuncu Birce Akalay, rol aldığı projelerde sergilediği oyunculuk performanslarıyla çok konuşuyor. Her yaptığıyla gündem olan ünlü oyuncu, bu sefer üzücü haberi sevenleriyle paylaştı. Başarılı oyuncu aldığı o haberle adeta yıkıldı.
Başarılı oyunculuk performansıyla televizyon ve sinema projelerinde adından sıkça söz ettiren Birce Akalay, aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü oyuncu, halasının genç yaşta hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
"ÇOK ERKEN YAŞTA ARAMIZDAN AYRILDI"
Instagram hesabından paylaşım yapan Akalay, büyük üzüntü yaşadığını dile getirerek, "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.
TAKİPÇİLERİNDEN DESTEK MESAJLARI
Kariyeri kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Birce Akalay'ın bu paylaşımına çok sayıda takipçisi ve ünlü isimden başsağlığı mesajı geldi. Oyuncunun sevenleri, üzüntüsünü paylaştıklarını dile getirdi.