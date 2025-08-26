Hamile kalan Bestemsu Özdemir apar topar evlendi! Eşi Ersin Görkem ile...
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ile eski basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem, Fethiye’de düzenlenen törenle evlendi. Bestemsu Özdemir'in hamile olduğu nikahın bu sebeple apar topar yapıldığı ortaya çıktı.
Oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir basketbolcu Ersin Görkem ile aşk yaşıyor. Bestemsu Özdemir'in hamile olduğu, bu nedenle çiftin nikâh kıyacağı iddia edilmişti. Bu iddia doğru çıktı. Çift dün Fethiye'de kıyılan nikâhla dünyaevine girdi.
Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem, Fethiye'deki Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle nikâh masasına oturdu.
Nikahın şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi.
Törenin ardından teknede keyifli bir kutlama gerçekleştirerek çiçeği burnunda çiftin mutlulukları paylaşıldı.