BIST 11.460
DOLAR 41,03
EURO 47,71
ALTIN 4.455,69

Hamile kalan Bestemsu Özdemir apar topar evlendi! Eşi Ersin Görkem ile...

|
Hamile kalan Bestemsu Özdemir apar topar evlendi! Eşi Ersin Görkem ile...

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir ile eski basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem, Fethiye’de düzenlenen törenle evlendi. Bestemsu Özdemir'in hamile olduğu nikahın bu sebeple apar topar yapıldığı ortaya çıktı.

Hamile kalan Bestemsu Özdemir apar topar evlendi! Eşi Ersin Görkem ile... - Resim: 1

 Oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir basketbolcu Ersin Görkem ile aşk yaşıyor. Bestemsu Özdemir'in hamile olduğu, bu nedenle çiftin nikâh kıyacağı iddia edilmişti. Bu iddia doğru çıktı. Çift dün Fethiye'de kıyılan nikâhla dünyaevine girdi.

16
Hamile kalan Bestemsu Özdemir apar topar evlendi! Eşi Ersin Görkem ile... - Resim: 2

Bestemsu Özdemir ile Ersin Görkem, Fethiye'deki Küçük Boncuklu Koyu’nda, yakın arkadaşları ve ailelerinin katıldığı bir törenle nikâh masasına oturdu.

26
Hamile kalan Bestemsu Özdemir apar topar evlendi! Eşi Ersin Görkem ile... - Resim: 3

Nikahın şahitliğini Asuman Dabak, Ali Demir ve Önder Külçebaş üstlendi.

36
Hamile kalan Bestemsu Özdemir apar topar evlendi! Eşi Ersin Görkem ile... - Resim: 4

Törenin ardından teknede keyifli bir kutlama gerçekleştirerek çiçeği burnunda çiftin mutlulukları paylaşıldı.

46