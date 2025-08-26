Hamile kalan Bestemsu Özdemir apar topar evlendi! Eşi Ersin Görkem ile...

Oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir basketbolcu Ersin Görkem ile aşk yaşıyor. Bestemsu Özdemir'in hamile olduğu, bu nedenle çiftin nikâh kıyacağı iddia edilmişti. Bu iddia doğru çıktı. Çift dün Fethiye'de kıyılan nikâhla dünyaevine girdi.