Oyuncu Bestemsu Özdemir dedesini kaybetti! Sosyal medya hesabından paylaştı

Oyuncu Bestemsu Özdemir dede acısı yaşıyor. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Bestemsu Özdemir dedesini kaybetti! Sosyal medya hesabından paylaştı - Resim: 1

Oyuncu Bestemsu Özdemir dedesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. 

Oyuncu Bestemsu Özdemir dedesini kaybetti! Sosyal medya hesabından paylaştı - Resim: 2

Paylaşımında cenaze programını da anlatan ünlü oyuncu üzüntüsünü sevenleri ile paylaştı. İşte o paylaşım...

Oyuncu Bestemsu Özdemir dedesini kaybetti! Sosyal medya hesabından paylaştı - Resim: 3

"Canım dedem Yalçın Ergün bugün melek oldu.

Cenezesi Kayaköy'de kılınacak cenaze namazı sonrası Kayaköy mezarlığına defnedilecek"

Oyuncu Bestemsu Özdemir dedesini kaybetti! Sosyal medya hesabından paylaştı - Resim: 4

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir 20 Nisan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı.

