Oyuncu Bestemsu Özdemir dedesini kaybetti! Sosyal medya hesabından paylaştı
Oyuncu Bestemsu Özdemir dede acısı yaşıyor. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.
Oyuncu Bestemsu Özdemir dedesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
Paylaşımında cenaze programını da anlatan ünlü oyuncu üzüntüsünü sevenleri ile paylaştı. İşte o paylaşım...
"Canım dedem Yalçın Ergün bugün melek oldu.
Cenezesi Kayaköy'de kılınacak cenaze namazı sonrası Kayaköy mezarlığına defnedilecek"
BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?
Bestemsu Özdemir 20 Nisan 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı.
