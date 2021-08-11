Oyuncu Ayşegül Çınar'dan Karaköy olayının mahkemesinden sonra 'kelepçe' açıklaması

" Ayağa kalktım tepki gösterdim ama tehdit ve hakaret içerikli bir söz kullanmadım"

Kafama şişe indikten sonra o şahıs gitti. Ayağa kalktım tepki gösterdim ama tehdit ve hakaret içerikli bir söz kullanmadım. Beni yaka paça aşağıya attılar. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra izlediğim görüntülerden hatırladığım kadarıyla elime bıçak almışım. Benim amacım oradan bir an önce kız arkadaşımla gitmekti. Alt kata indiğimde karşımda birkaç şahıs vardı. Ben onların kolluk görevlisi olduğunu bilmiyordum. Kendileri de bana polis olduklarını söylemedi.