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Oyuncu Aybüke Pusat Teşkilat şokunu atlattı! Yeni projesi belli oldu...

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Oyuncu Aybüke Pusat Teşkilat şokunu atlattı! Yeni projesi belli oldu...

Teşkilat dizisinden boykot desteği nedeniyle çıkarılan Aybüke Pusat, NOW TV'de yayınlanacak Halef dizisiyle ekrana dönüyor.

Oyuncu Aybüke Pusat Teşkilat şokunu atlattı! Yeni projesi belli oldu... - Resim: 1

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşan oyuncunun gelinlikli halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Oyuncu Aybüke Pusat Teşkilat şokunu atlattı! Yeni projesi belli oldu... - Resim: 2

TRT1'in sevilen yapımlarından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarılmış ve dizideki rolü sona ermişti.

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Oyuncu Aybüke Pusat Teşkilat şokunu atlattı! Yeni projesi belli oldu... - Resim: 3

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Başarılı oyuncunun yeni projesi kısa sürede netleşti. Pusat, NOW TV'de ekrana gelecek olan Halef dizisinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşıyor. Dizide Meral karakterine hayat veren oyuncu, şu sıralar Şanlıurfa'da süren çekimlerde yer alıyor.

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Oyuncu Aybüke Pusat Teşkilat şokunu atlattı! Yeni projesi belli oldu... - Resim: 4

SETTE KARELER İFŞA OLDU

Dizinin ilk bölüm çekimlerinden sızan karelerde Aybüke Pusat'ın gelinlikli halleri dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayranlarından yoğun ilgi gördü. 

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