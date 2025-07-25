Oyuncu Aybüke Pusat Teşkilat şokunu atlattı! Yeni projesi belli oldu...

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Başarılı oyuncunun yeni projesi kısa sürede netleşti. Pusat, NOW TV'de ekrana gelecek olan Halef dizisinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşıyor. Dizide Meral karakterine hayat veren oyuncu, şu sıralar Şanlıurfa'da süren çekimlerde yer alıyor.