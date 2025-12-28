Oyuncu Aslı Bekiroğlu sahnede kaza geçirdi!
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde cesur performanslarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Ancak bu kez gündeme "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu sırasında yaşadığı şok edici bir kaza ile geldi. Oyun esnasında dekor kapısının beklenmedik şekilde kafasına düşmesi, seyircileri ve hayranlarını endişelendirdi. Aslı Bekiroğlu kaza sonrası çektiği videoyla yaşadığı olayı yakın arkadaşlarıyla esprili bir şekilde canlandırdı.
Aslı Bekiroğlu'nun başrolünde yer aldığı "Sil Baştan" tiyatro oyunu, izleyicilere eğlenceli anlar vaat ederken, aniden dramatik bir hal aldı. Oyun sırasında kullanılan dekor kapısı, teknik bir arıza nedeniyle yerinden oynayarak oyuncunun kafasına düştü. Bu korkutan anlar, seyirciler arasında panik yarattı ve performans kısa süreliğine durdu. Aslı Bekiroğlu kaza sonrası şaşkınlık yaşasa da, profesyonelliğini koruyarak sahneyi terk etmedi. "Kapı kafama düştü, değişik bir deneyimdi" sözleriyle olayı esprili bir dille anlatan oyuncu, hayranlarını rahatlatmaya çalıştı.
KAZA ANINI CANLANDIRDI
Kaza sonrası Aslı Bekiroğlu, ekip arkadaşlarıyla birlikte kazayı esprili bir şekilde canlandırdı.
Tiyatro severler, sosyal medyada Aslı Bekiroğlu'na destek mesajları yağdırırken, olay "tiyatro kazaları" ve "sahne güvenliği" gibi konuları tartışmaya açtı.