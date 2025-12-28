Oyuncu Aslı Bekiroğlu sahnede kaza geçirdi!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde cesur performanslarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Ancak bu kez gündeme "Sil Baştan" adlı tiyatro oyunu sırasında yaşadığı şok edici bir kaza ile geldi. Oyun esnasında dekor kapısının beklenmedik şekilde kafasına düşmesi, seyircileri ve hayranlarını endişelendirdi. Aslı Bekiroğlu kaza sonrası çektiği videoyla yaşadığı olayı yakın arkadaşlarıyla esprili bir şekilde canlandırdı.