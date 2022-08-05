Oyuncu Arda Kural'a büyük şok! İşletmeciyi darp etti, gözaltına alındı!
Oyuncu Arda Kural, son zamanlarda sık sık gündeme gelen isimler arasına yer alıyor. Özel hayatı ve açıklamalarıyla çok konuşulan başarılı oyuncu, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü iddiasıyla gündeme gelen ünlü oyuncu, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Kural, bakın neler yaşadı...
Her hareketiyle büyük ilgi çeken ünlü oyuncu Arda Kural, başına gelen son olayla tekrar gündeme geldi. Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darp edip kavga çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan Kural, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İşte haberin ayrıntıları...
Bir süredir psikolojik tedavi görmesiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Arda Kural, gerçekleştireceği projelerde geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti.
Ailesinin Büyükçekmece'de oturduğu öğrenilen Kural, iddiaya göre dün gece sahilde bir mekanın işletmecisi Ahmet Y. ile kavga edip, şahsı darp etti.
Olay yerine çağrılan polis, Kural'ı gözaltına alıp işlem yaptıktan sonra serbest bıraktı.