Oyuncu Alina Boz aşkını resmen ilan etti, Demet Akalın'ın yorumu olay oldu
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Sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine son veren oyuncu Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı. Boz sevgilisiyle olan pozunu Instagram'da paylaşarak aşkını ilan etti. Alina Boz'un paylaşımına ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan "bomba" bir yorum geldi.
Oyuncu Alina Boz, dört yıldır sanatçı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Hatta evlenecekleri konuşulan ikili, geçen günlerde ilişkilerine nokta koydu.
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Bu ayrılığın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.
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İlişkiyi ilk ilan eden ise Umut Evirgen oldu. Alina Boz’dan da bir paylaşım geldi.
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