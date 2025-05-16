Oyuncak dükkanı gibi gözüken silah atölyesine polis baskını! İçeriden neler çıktı neler

Oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 182 yapıma hazır kurusıkı tabanca, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 199 şarjör, 183 silah yapımında kullanılan aparat, 136 fişek, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene, 170 kredi kartı ve 2 pos cihazı ele geçirildi.