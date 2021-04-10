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'Oynamadın resmen yaşattın ve ağlattın' Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya damga vurdu

'Oynamadın resmen yaşattın ve ağlattın' Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya damga vurdu

Delikanlı Sadi rolüyle Kırmızı Oda'da rol alan Erkan Petekkaya, oyunculuğuyla alkışları topladı. Twitter'da Erkan Petekkaya rüzgarı esti.

'Oynamadın resmen yaşattın ve ağlattın' Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya damga vurdu

TV8 ekranlarında yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Seyirciyi ekranlara kilitleyen dizide Delikanlı Sadi rolüyle Erkan Petekkaya, beğenileri topladı. 

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'Oynamadın resmen yaşattın ve ağlattın' Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya damga vurdu

Küçük yaşta annesi, babası tarafından öldürülen ve sokaklarda yaşamaya başlayan delikanlı Sadi, Doktor Hanım'a en yakın arkadaşının nasıl öldüğünü anlattı. 

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'Oynamadın resmen yaşattın ve ağlattın' Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya damga vurdu

Hasta olmasına rağmen ailesine verilmekten korktuğu için hastaneye gidemeyen Cemre'nin öldüğü anı anlatan Sadi, gözyaşlarına boğularak isyan etti. 

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'Oynamadın resmen yaşattın ve ağlattın' Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya damga vurdu

Sadi'nin "Ben bu dünyayı, bu dünyadaki insanları affetmiyorum hocam" sözleri ise bölüme damga vurdu.

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