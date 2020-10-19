Oynadığı dizinin fişi çekilmişti Ozan Dolunay saçını boyattı olay oldu
Star TV'nin fişini çektiği İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncusu Ozan Dolunay, saçlarıyla dillerde.
Ozan Dolunay, geçtiğimiz günlerde 6 bölümün sonunda ekranlara veda eden İyi Güne Kötü Günde dizisinin başrol oyuncusuydu. Dizinin finalinin ardından ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.
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Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan ve 6. bölümde final yaparak ekranlara veda eden İyi Günde Kötü Günde dizisinde başrol oynayan Ozan Dolunay setin sona ermesinin ardından imaj değişikliğine gitti.
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Ünlü oyuncunun hayranları, Ozan Dolunay'ın yeni imajını görünce şoke oldu.
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Dolunay, yeni imajını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Zaten sarışın olan ünlü isim, saçlarını beyaza yakın gri renge boyamasıyla hayranlarında şaşkınlık yarattı.
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