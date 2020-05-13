Oylum Talu Methi Bengisu ile boşanıyor evi terk etti annesine yerleşti
Sunucu Oylum Talu'nun Nisan 2013'te evlendiği Methi Bengisu ile boşanma kararı aldığı ve eşiyle yaşadıkları evi terk ettiği öğrenildi.
Ekranların güzel spikeri Oylum Talu, bu kez özel hayatıyla gündemde. Oylum Talu, 2013 yılında evlendiği Methi Bengisu ile boşanma kararı aldı.
Annesinin evine yerleşmiş: Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberi şöyle: Artık neyi paylaşamadılar, hangi konuda anlaşamadılar öğrenemedim ama boşanma kararı alan çiftten Oylum Talu, eşiyle yaşadıkları evi terk edip annesinin evine gitmiş.
Sosyetik aileye gelin gitmişti: Kısa süre evli kaldığı Mert Çelet'ten 2007 yılında boşanan Oylum Talu, 2013'te Methi Bengisu ile evlenip Türkiye'nin en 'sosyelit' ailelerinden birine gelin gitmişti.
İstenmeyen gelin ilan edilmişti: Ancak o dönem, Oylum Talu'nun eşinin ailesine sergilediği tavırlar yüzünden 'istenmeyen gelin' ilan edildiği konuşulmuş, hatta Methi Bey'in anne-babası Emin-Sevinç Bengisu, çiftin Les Ottomans'daki düğününe bile katılmamıştı.