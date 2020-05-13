Oylum Talu Methi Bengisu ile boşanıyor evi terk etti annesine yerleşti

İstenmeyen gelin ilan edilmişti: Ancak o dönem, Oylum Talu'nun eşinin ailesine sergilediği tavırlar yüzünden 'istenmeyen gelin' ilan edildiği konuşulmuş, hatta Methi Bey'in anne-babası Emin-Sevinç Bengisu, çiftin Les Ottomans'daki düğününe bile katılmamıştı.