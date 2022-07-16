Öyle Bir Geçer Zamanki'nin Küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son hali sosyal medyayı salladı
İzleyiciyi ekrana kitleyen "Öyle Bir Geçer Zamanki" de canlandırdığı Osman rolüyle yıldızı parlayan, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi milyonlara adını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda 16 yaşına giren Zincidi'nin son hali sosyal medyada olay oldu! Spor tutkusuyla bilinen Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla tüm dikkatleri çekmeyi başardı...
Bir dönemin sevilen dizisi "Öyle Bir Geçer Zamanki" de Osman karakterine hayat veren, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi o sene üne kavuşmuştu. Geçtiğimiz aylarda 16 yaşına basan Zincidi'yi gören şaşıp kalıyor. Spor tutkusuyla bilinen Zincidi, spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla tüm dikkatleri üzerine topladı...
Tekrarları ile de izleyiciyi ekrana kilitleyen bir dönemin sevilen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan Öyle Bir Geçer Zaman Ki bir çok genç oyuncunun da yıldızını parlatmıştı. Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin ünlü yaptığı bir isimde Osman karakteri ile Emir Berke Zincidi idi. Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü... Geçtiğimiz aylarda 16 yaşında basan Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.
Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi yakalayan 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' birçok genç oyuncunun da yıldızını parlattı. Dizi ile şöhreti yakalayan oyuncular arasında minik Osman'a hayat veren Emir Berke Zincidi de vardı.