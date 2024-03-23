Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin şimdiki hali görenleri şok etti...
Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Küçük Osman' karakteri ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi şimdilerde büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu. Emir Berke Zincidi'nin değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Küçük Osman' karakteri ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi şimdilerde büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu. Emir Berke Zincidi'nin değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.
Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Yıldız Çağrı Atiksoy Wilma Elles, Ayça Bingöl, Salih Bademci ve Zeyno Eracar gibi isimlerin yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi yayınlandığı dönemde herkesi ekran başına kitlemişti.
Dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi başarılı oyunculuğu ile izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı.
O dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan çocuk oyuncu şimdilerde değişimiyle herkesi şaşırtıyor.