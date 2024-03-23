Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin şimdiki hali görenleri şok etti...

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği 'Küçük Osman' karakteri ile hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi şimdilerde büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu. Emir Berke Zincidi'nin değişimi sosyal medyanın gündemine oturdu.