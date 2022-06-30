Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanıyamıyor!

Bir döneme damga vuran tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü oyuncularla rol alan Emir Berke Zincidi, Küçük Osman rolüyle hafızalara kazınmıştı.