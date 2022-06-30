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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanıyamıyor!

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanıyamıyor!

Bir dönem Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi son hali ile görenleri şaşırtıyor. Şimdilerde 16 yaşında olan genç oyuncu değişimi ve yakışıklılığı ile dikkat çekiyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanıyamıyor!

Bir döneme damga vuran tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü oyuncularla rol alan Emir Berke Zincidi, Küçük Osman rolüyle hafızalara kazınmıştı.

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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanıyamıyor!

Küçük Ağa dizisinde de Mehmet Can karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanıyamıyor!

2005 doğumlu olan genç oyuncu bir dönem başarılı oyunculuğuyla herkesi mest etmişti. Zincidi, 16 yaşına bastı. Lise 10’uncu sınıfa giden Emir Berke, şimdilerde sosyal medyayı adeta sallıyor.

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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler tanıyamıyor!

İnstagram hesabından fotoğraflar paylaşan değişimi ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Emir Berke Zincidi'nin fotoğraflarına beğeni yağıyor.

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