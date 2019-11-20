Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de ünlenen Tolga Güleç'ten yıllar sonra Erkan Petekkaya itirafı
2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan dizide Ahmet karakterine hayat veren Tolga Güleç'ten yıllar sonra ilginç bir açıklama geldi.
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde komünist devrimci bir üniversite gencini canlandıran Tolga Güleç, diziye nasıl katıldığını anlattı. Erzincan'da askerken cast direktörünün kendisini aradığını belirten Güleç, parası olmadığı için annesinin yüzüğünü satıp otobüs bileti aldığını belirtti.
İstanbul’da da zor günler geçirdiğini söyleyen Güleç, rol arkadaşları hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Güleç, hepsiyle arasında güzel bir bağ oluştuğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:
Erkan Abi'den çok korkardık: “Hiçbirimiz tanınmıyorduk. Aras (Bulut İynemli) 19 yaşında bir çocuktu, şimdi 29 yaşında. Ayça Abla (Ayça Bingöl) bize çok yardımcı oldu. Erkan Abi’den (Petekkaya) çok korkardık, konuşmaktan çekinirdik. Sonra o da kucakladı bizi. O sette büyüdük.”
Tolga Güleç kimdir?
Tolga Güleç, 20 Eylül 1981 tarihinde İskenderun'da doğmuştur. Aslen İzmirlidir. Tam adı Nihat Tolga Güleç’tir. Asker olan babası O 5 yaşında iken istifa etmiştir.