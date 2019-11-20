Öyle Bir Geçer Zaman Ki'de ünlenen Tolga Güleç'ten yıllar sonra Erkan Petekkaya itirafı

Erkan Abi'den çok korkardık: “Hiçbirimiz tanınmıyorduk. Aras (Bulut İynemli) 19 yaşında bir çocuktu, şimdi 29 yaşında. Ayça Abla (Ayça Bingöl) bize çok yardımcı oldu. Erkan Abi’den (Petekkaya) çok korkardık, konuşmaktan çekinirdik. Sonra o da kucakladı bizi. O sette büyüdük.”