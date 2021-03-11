Öykü Uysal Survivor'dan elenir elenmez bombayı patlattı ortalık karışacak

Öykü Uysal, Survivor 2021'e yedeklerden katılmıştı. Elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Uysal, şunları söyledi:

''Ben elendikten sonra o gruplaşma daha devam eder diye düşünüyorum. Son zamanlarda da huzursuzluklar yaşanmıştı. Kızları destekliyordum. Yaş olarak benden küçüklerdi.''