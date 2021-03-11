Öykü Uysal Survivor'dan elenir elenmez bombayı patlattı ortalık karışacak
Survivor Türkiye 2021 yarışmasından elenen Öykü Uysal, adadan gitmesiyle bombaladı.
Geçtiğimiz günlerde Survivor adasında ortalık karıştı. Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan için ne karar vereceği merak edilirken aynı gece eleme heyecanı da yaşandı. Geçtiğimiz akşam ekrana getirilen yeni bölümünde elenen isim belli oldu.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021'de oynana dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme adayları Hanzade, Öykü ve Aleyna olarak belirlendi. Geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümde SMS oylaması sonuçlarına göre Dominik macerasına veda eden isim Öykü Uysal oldu.
Öykü Uysal, Survivor 2021'e yedeklerden katılmıştı. Elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Uysal, şunları söyledi:
''Ben elendikten sonra o gruplaşma daha devam eder diye düşünüyorum. Son zamanlarda da huzursuzluklar yaşanmıştı. Kızları destekliyordum. Yaş olarak benden küçüklerdi.''
''Psikolojik baskılarda patlayıp ağlıyordu. Bu süreçte destek olamayacağım. Daha zor geçebilir onlar için. Daha durağan oyunlarda sayı getirdim.''