Öykü Serter'in deprem paylaşımları başını yaktı! Hakkında soruşturma başlatılacak

Öykü Serter ne demişti?: Öykü Serter, sosyal medyaya Instagram hikayesinden paylaştığı sözlerle damga vurdu. İzmir depremi sonrası yaşadığı üzüntüyü dilek getiren Öykü Serter büyük ilgi toplamıştı. Öykü Serter’in açıklamasında şöyle demişti: Bu şiddette bir depremde o evler yıkılmayıp sapasağlam kalsaydı bize mucize aslında gel gör ki, bu toprakların yokluk ve ölüm güzellemeleri, akıl, bilim ve teknolojiyle çözümlenebilecek insan odaklı meselelerin kadere yüklenmesi, siyaseten bu milletin duygusallığının suistimal edilmesi bize üç yaşındaki Aydan’ın hayata uzanan elinin mucize olduğu kabulünü mecbur kılıyor. Peki… Deprem Allah’tan ama insana verdiği akıl da... Birini kullanmadan diğerine sığınamazsınız. Sen tedbirini al gerisi Allah’tan deriz. Yani o evlerin yaşanamaz olduğunu bile bile yaşanan bu acıların suçunu Allah’a atıp tertemiz sıyrılamazsınız. Kadere rıza başka bir şey...