Öykü Serter'in deprem paylaşımları başını yaktı! Hakkında soruşturma başlatılacak
İZMİR'de 30 Ekim 2020 tarihinde 6.6 şiddetinde meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği deprem ardından sunucu Öykü Serter'in paylaşımına soruşturma başlatıldı.
Sunucu Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine emniyet harekete geçti. Paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirlenen ünlü sunucu hakkında araştırma raporu düzenlendi.
'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme': Raporda Serter'in yaptığı paylaşımların görüntülerine yer verilirken, ünlü sunucuyu kimliği belirsiz bir vatandaşın ihbar ettiği anlatıldı. Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi: İhbarda Serter'in devlet büyüklerini küçük düşürdüğü, hedef gösterdiği, halkı galeyana getirdiği kaydedildi. Emniyet hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Raporda Serter'in yaptığı paylaşımların görüntülerine yer verilirken, ünlü sunucuyu kimliği belirsiz bir vatandaşın ihbar ettiği anlatıldı.
Öykü Serter ne demişti?: Öykü Serter, sosyal medyaya Instagram hikayesinden paylaştığı sözlerle damga vurdu. İzmir depremi sonrası yaşadığı üzüntüyü dilek getiren Öykü Serter büyük ilgi toplamıştı. Öykü Serter’in açıklamasında şöyle demişti: Bu şiddette bir depremde o evler yıkılmayıp sapasağlam kalsaydı bize mucize aslında gel gör ki, bu toprakların yokluk ve ölüm güzellemeleri, akıl, bilim ve teknolojiyle çözümlenebilecek insan odaklı meselelerin kadere yüklenmesi, siyaseten bu milletin duygusallığının suistimal edilmesi bize üç yaşındaki Aydan’ın hayata uzanan elinin mucize olduğu kabulünü mecbur kılıyor. Peki… Deprem Allah’tan ama insana verdiği akıl da... Birini kullanmadan diğerine sığınamazsınız. Sen tedbirini al gerisi Allah’tan deriz. Yani o evlerin yaşanamaz olduğunu bile bile yaşanan bu acıların suçunu Allah’a atıp tertemiz sıyrılamazsınız. Kadere rıza başka bir şey...