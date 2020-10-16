Öykü Serter cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Genç kızlara taş çıkarttı

TV 8 ekranlarına gelen ve fenomen haline dönüşen İşte Benim Stilim yarışmasının sunuculuğunu yapan Öykü Serter uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. İşte Benim Stilim programının sona ermesinden sonra aynı kanalda Rising Star Türkiye ve Göz 6 yarışmalarını sundu.