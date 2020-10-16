Öykü Serter cesur pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Genç kızlara taş çıkarttı
Biri Bizi Gözetliyor (BBG) reality şovunun sunuculuğu yaparak tanınan Öykü Serter sosyal medyada sık sık muhteşem pozlar paylaşıyor. 45 yaşındaki ünlü sunucunun son paylaşımı sosyal medyayı salladı.
TV 8 ekranlarına gelen ve fenomen haline dönüşen İşte Benim Stilim yarışmasının sunuculuğunu yapan Öykü Serter uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. İşte Benim Stilim programının sona ermesinden sonra aynı kanalda Rising Star Türkiye ve Göz 6 yarışmalarını sundu.
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Survivor Panaroma programında sunuculuk ve yorumculuk görevini yerine getiren güzel isim bir yandan da DJ performanslarıyla dikkatleri çekiyordu. Sunculuk kariyerine ara veren Öykü Serter adeta inzivaya çekildi.
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45 yaşındaki başarılı sunucu sosyal medyadan paylaştığı pozlarla hayranlarıyla hasret giderdi.
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Güzel sunucunun paylaşımları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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