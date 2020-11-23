Öykü Karayel'in ikizi görenleri şok etti! Tıpatıp benziyor herkes karıştırıyor
Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır'ın başrolünde olan Öykü Karayel, ikiz kardeşi görenler 'yok artık' dedirtti.
Netflix'te 12 Kasım 2020'de gösterime giren, Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır dizisinin başrolü Öykü Karayel son günlerde herkesin en çok konuştuğu isim olarak gündemde yer aldı. 'Meryem' karakterine hayat veren Öykü Karayel'in oyunculuğu herkesi etkisi altına aldı.
Bir Başkadır'da başarılı performansı ile gözlerin üzerinde olduğu Öykü Karayel'in ikiz kardeşi görenleri şok etti.
Cihangir'de bir kadın arkadaşıyla yemek yiyip kahve içen Ezgi Karayel'i görenler, fotoğraf çektirmek isteyince olanlar oldıu.
Fotoğraf isteklerini geri çeviren Ezgi Karayel, "Ben Öykü değilim, kız kardeşiyim" diyerek, açıklama yaptı.