Öykü Karayel'in ikizi görenleri şok etti! Tıpatıp benziyor herkes karıştırıyor

Netflix'te 12 Kasım 2020'de gösterime giren, Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır dizisinin başrolü Öykü Karayel son günlerde herkesin en çok konuştuğu isim olarak gündemde yer aldı. 'Meryem' karakterine hayat veren Öykü Karayel'in oyunculuğu herkesi etkisi altına aldı.