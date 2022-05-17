Öykü Karayel'den Bir Başkadır itirafı! 'Çok önemli' deyip anlattı: Nereden olduğunu bilmiyorum ama
Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Nisan 2021'de anne olan Öykü Karayel, ses getiren dizisi Bir Başkadır'la ilgili konuştu.
Dijital platformda yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisinde hayat verdiği 'Meryem' karakteriyle adından söz ettiren Öykü Karayel, Meriç Aral ve Efe Tunçer’in sunduğu, YouTube'da yayınlanan 'Teras Noir’ programına konuk oldu.
Şarkıcı Can Bonomo ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Nisan 2021'de anne olan Öykü Karayel, “Dünyaya bir çocuk getirmek yaratıcı tarafını nasıl etkiledi?” sorusuna yanıt verdi.
"İçgüdüsel olarak yaratıcı enerji zaten hamilelik döneminde başlıyor" diyen Karayel "O açık zihinle bir şeyler üretmek istiyorsun." diye konuştu.
Sözlerinin devamında Karayel "Ama yoğun set zamanlarında da kafamızı boşaltmak için bazen bomboş şeyler izlemeye ihtiyaç duyabiliyoruz. " dedi.