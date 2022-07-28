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Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman'ı görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya sallandı

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman'ı görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya sallandı

Oyuncu Öykü Karayel ve şarkıcı Can Bonomo, 2018 yılında evlenmişti. Evliliklerinden Roman adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Sosyal medyada çok ilgi gören Roman, son fotoğraflarıyla ortalığı adeta salladı. Çizgili pijamasıyla Oburisk'e benzeyen Roman'ın o pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman'ı görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya sallandı

Şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu Öykü Karayeli 2018 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerinden dünyaya gelen oğullarına Roman ismini koydular. Küçük Roman'ın pozları, sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Özellikle son paylaşılan fotoğrafları büyük dikkat çekti. O pozlara beğeni ve yorum yağdı. Roman, çizgili pijamasıyla film karakteri olan Oburiks'e benzetildi.

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Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman'ı görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya sallandı

Sanat dünyasının gözde çiftleri arasında yer alana Can Bonomo ve Öykü Karayel, 2018 yılında hayatlarını birleştirmişti.

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Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman'ı görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya sallandı

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen Öykü Karayel ve Can Bonomo, 2021'de oğulları Roman'ı kucağına aldı.

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Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman'ı görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya sallandı

Sosyal medyada sık sık paylaşımda bulunan Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.

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