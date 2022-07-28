Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun oğlu Roman'ı görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya sallandı

Şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu Öykü Karayeli 2018 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerinden dünyaya gelen oğullarına Roman ismini koydular. Küçük Roman'ın pozları, sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Özellikle son paylaşılan fotoğrafları büyük dikkat çekti. O pozlara beğeni ve yorum yağdı. Roman, çizgili pijamasıyla film karakteri olan Oburiks'e benzetildi.