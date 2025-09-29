Öykü Karayel, Kerem Bursin'in koltuk altını yalayınca yer yerinden oynadı! O görüntülere tepki yağdı
Öykü Karayel ve Kerem Bursin, rol altıkları projelerde sergiledikleri oyunculuk performanslarıyla kendinlerinden söz ettirmeyi başarıyorlar. Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile Kerem Bursin'in başrolde oynadığı yeni Netflix dizisi Mavi Dolunay Otel'deki 'koltuk altı yalama' sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. O sahnelere tepki yağdı.
Gupse Özay'ın ilk dizi denemesi olan 8 bölümlük Mavi Dolunay Otel'de rol alan Kerem Bursin ve Öykü Karayel',n koltuk altı yalama sahnesi gündeme bomba gibi düştÜ. Sosyal medyada hızla paylaşılan o görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü.
Karayel'in, Bürsin'in koltuk altını yaladığı sahneden önce çekilen videoda "Yarın sahnede koltuk altını yalarken gülmeyeceğim abi. Gerileceğim çünkü" dediği görüldü. Ancak ünlü oyuncu Karayel'in sahne çekilirken güldüğü kamera arkası görüntüler de ortaya çıktı.
'ÖYKÜ'NÜN PROFESYONELLİĞİ İNANILMAZ'
Sahne hakkında konuşan Kerem Bürsin, "Öykü'nün profesyonelliği inanılmaz ama o sahnede hepimiz zorlandık" dedi.
'GERÇEK HAYATTAN ESİNLENDİM'
Senaryoyu yazan Gupse Özay ise bu tür "çılgın" fikirleri bilinçli olarak eklediğini belirterek, "Platonik aşkı komik kılmak için gerçek hayattan esinlendim" diye konuştu.
'NEDEN BÖYLE BİR SAHNE VAR?'
Sahne ilgili "Biz sana Kuzey Güney'de aşıktık, kendine bu sahneyi nasıl yakıştırdın?", "Senaristler başka alemdeler", "Neden böyle bir sahne var para için koltuk altını yalamak nedir bir insanın?", "Bu ne biçim bir senaryo, hayır yani hangi akıl fikir ile yazılmış hangi akılla kabul etmişler iğrenç" gibi sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.