Öykü Karayel, Kerem Bursin'in koltuk altını yalayınca yer yerinden oynadı! O görüntülere tepki yağdı

'NEDEN BÖYLE BİR SAHNE VAR?'

Sahne ilgili "Biz sana Kuzey Güney'de aşıktık, kendine bu sahneyi nasıl yakıştırdın?", "Senaristler başka alemdeler", "Neden böyle bir sahne var para için koltuk altını yalamak nedir bir insanın?", "Bu ne biçim bir senaryo, hayır yani hangi akıl fikir ile yazılmış hangi akılla kabul etmişler iğrenç" gibi sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.