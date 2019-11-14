Öykü Gürman'ın veda notu herkesi duygulandırdı Sen Anlat Karadeniz final yaptı!
Sen Anlat Karadeniz dün akşam yayınlanan bölümüyle final yaptı, başrol oyuncusu Öykü Gürman, veda notu yayınladı.
ATV ekranlarının zaman zaman şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan dizisi Sen Anlat Karadeniz, dün akşam yayınlanan 64. bölümüyle final yaptı. Dizide Asiye Kaleli karakterine hayat veren başrol oyuncusu Öykü Gürman, dizi sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olurken yayınladığı not ile de herkesi duygulandırdı.
Öykü Gürman, Instagram hesabından oynadığı karaktere, "Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik" diyerek veda etti.
Dizide çekilen fotoğraflarını paylaşan Öykü Gürman, altına şu notu düştü:
"Asiye Kaleli'ye vedam; Güçlü duruşun ,merhametin, ahlakın, inancın, cesaretin, adaletin, sevgin, saygın, kararlılığın, cesaretin, mazlumun yanında olup haklı olanı savunup, ezdirmeyişin, eşine, ailene olan bağlılığın, sadakatin, ablalığın, yengeliğin, arkadaşlığın, dostluğun, anneliğin, hakkını arayan yeri geldiğinde de lafını esirgemeden dobra dobra, dürüstlükle kendini ifade etme yolun, hep bir denge oluşturmak adına verdiğin mücadele, cilvelerin, komikliğin, çocuk yanın, süsün püsün, çocuk sevgin, güleryüzün, gerçekliğin, samimiyetin ve hepsinden öte "iyi niyetin", o muhteşem güzel, sevgi dolu, iyilik dolu kalbin için teşekkür ederim Asiye Kaleli...''
''Ben sana sen bana çok iyi geldik, biz birbirimize çok iyi geldik, çok yakındık, beraber öğrendik, büyüdük, olgunlaştık, eğlendik, kızdık, sevindik, ürettik, konuştuk, paylaştık, şarkılar söyledik... "sen hep iyi ki" oldun... Hep şükür sebebim oldun, kendime bir adım daha yaklaşmama yardımcı oldun, bana nefes oldun ,sesime ses oldun, gönlüme taht kurdun...''