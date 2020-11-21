Öykü Gürman'ın itirafları bomba: İnançsız biri bencil ve egoisttir babam da öyleydi!

38 yaşındaki şarkıcı, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti:

''İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi.''