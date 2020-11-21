Öykü Gürman'ın itirafları bomba: İnançsız biri bencil ve egoisttir babam da öyleydi!
Öykü Gürman, Aslı Şafak'ın sunduğu İşin Aslı programına konuk oldu. Gürman, açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Öykü Gürman, geçtiğimiz gün Aslı Şafak’ın BloombergHT'de yayınlanan İşin Aslı programının konuğu oldu. Aslı Şafak ile samimi bir sohbet gerçekleştiren güzel şarkıcının babası ile ilgili söylediği sözler programa damga vurdu.
Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak’ın ''Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?'' sorusuna ''Babam ateistti'' cevabını verirken, sonrasında söylediği sözlerle tartışma yarattı.
38 yaşındaki şarkıcı, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek, şöyle devam etti:
''İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi.''
Samimi açıklamalarına devam eden güzel şarkıcı, Aslı Şafak'ın ''Babanız tarafından sevildiniz mi'' sorusundan sonra gözleri doldu.