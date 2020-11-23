Öykü Gürman'ın inançsızlıkla ilgili sözleri olay yaratmıştı yeni açıklama geldi
Öykü Gürman, geçtiğimiz gün Aslı Şafak’ın BloombergHT'de yayınlanan İşin Aslı programının konuğu oldu. Gürman'ın inançsızlar hakkında söyledikleri tartışmalara neden oldu.
Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde BloombergHT'de yayınlanan Aslı Safak'la İşin Aslı programına katıldı. Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman, merhamet ve vicdandan başka hiçbir şey için yaşamayacağının altını çizerek yaptığı suçlamalarla dikkatleri üzerine çekti.
Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak’ın ''Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?'' sorusuna ''Babam ateistti'' cevabını verirken, sonrasında söylediği sözlerle tartışma yarattı.
Gürman, sözlerine şöyle devam etti:
''İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnançsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi.''
Samimi açıklamalarına devam eden güzel şarkıcı, Aslı Şafak'ın ''Babanız tarafından sevildiniz mi'' sorusundan sonra gözleri doldu.