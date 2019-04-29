Öykü Gürman'dan Yavuz Bingöl’e ağır darbe

Süreç nasıl işleyecek: Konunun uzmanlarından biri olan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, söz konusu icralık villanın durumunu değerlendirdi. Çakı, “Bilirkişi tarafından villanın kıymet takdiri yapılmış. Eğer Yavuz Bingöl dosyaya ödeme yapmaz ise 3 milyon 50 bin TL muhammen bedeli olan villası, icradan 1 milyon 525 bin TL ile satışa çakacaktır. Devlet bu konuda borçluya borcunu ödemesi için imkanlar sunuyor. İcra müdürü ihale tarihinde satıyorum sattım diyene kadar Yavuz Bingöl borcunu ödeyip ihaleyi düşürebilir ve satışı iptal edebilir.