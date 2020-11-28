Öykü Çelik'ten şoke eden açıklama: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'
Koronavirüs kurallarını çiğneyerek sürekli partilere katılan Öykü Çelik, açıklamalarıyla ağızları açık bıraktı. Kendisini eleştirenlere de tepkisi sert oldu.
Pandemi sürecinde sürekli olarak ev partilerinde basılan Öykü Çelik, YouTube'da yayımlanan ''Sanane Cihanna'' adlı programa katıldı. Pandemide partiden partiye koşan ve hiçbir önlem almayan ve insanların hayatlarını da tehlikeye atan Çelik şoke eden açıklamalar yaptı.
Pandemi sürecine rağmen kalabalık bir partiden çıkarken görüntülenen Çelik, ''Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu, ama olay hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu'' dedi.
Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, ''Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum Covid-19 oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler de oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum'' ifadelerini kullandı.
Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
''Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum.''