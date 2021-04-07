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Öykü Çelik Survivor Türkiye'den elenir elenmez sürprizle karşılaştı evleniyor!

Öykü Çelik Survivor Türkiye'den elenir elenmez sürprizle karşılaştı evleniyor!

Survivor Türkiye'de elenmesiyle Türkiye'ye dönen Öykü Çelik, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Öykü Çelik Survivor Türkiye'den elenir elenmez sürprizle karşılaştı evleniyor!

Survivor Türkiye'ye gitmeden önce açıklamalarıyla ve özel hayatıyla adından söz ettiren Öykü Çelik, geçtiğimiz hafta Survivor yarışmasında en düşük SMS'i alan yarışmacı oldu. Survivor hayallerine veda etti.

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Öykü Çelik Survivor Türkiye'den elenir elenmez sürprizle karşılaştı evleniyor!

Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmadan Türkiye'ye dönen oyuncu, büyük bir sürprizle karşılaştı. Oyuncu, yarışma programı için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmeden önce aşk yaşamaya başladığı İsmail Berhan'dan evlilik teklifi aldı. 

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Öykü Çelik Survivor Türkiye'den elenir elenmez sürprizle karşılaştı evleniyor!

Instagram'dan parmağındaki alyansı paylaşan Çelik, "Evet" yazarak, teklif aldığını duyurdu.

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Öykü Çelik Survivor Türkiye'den elenir elenmez sürprizle karşılaştı evleniyor!

Oyuncuya, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Çiftin, önümüzde aylarda nikah masasına oturması bekleniyor.

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