Öykü Çelik İsmail Berhan ayrıldı Survivor'dan gelir gelmez yüzüğü takmıştı
Survivor yarışmasından elenir elenmez Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan'ın sürpriziyle karşılaşmıştı. İkiliden kötü haber geldi.
Öykü Çelik, Survivor yarışması için Dominik'e gitmeden önce yeni sevgilisiyle aşkını ilan etmişti. Survivor'dan elenir elenmez ise sevgilisinin sürpriziyle karşılaşmış, evlilik teklifi alan Öykü, yüzüğü parmağına takmıştı.
Geçtiğimiz günlerde tektaşı ile görüntülenen Çelik, düğün hakkındaki sorulara, "Önümüzdeki sene evleneceğiz. 2022'de düşünüyoruz" demişti.
Öykü Çelik-İsmail Berhan çiftinden ayrılık haberi geldi. Geçen ay, iş insanı sevgilisi ile nikah masasına oturacağını söyleyen ünlü oyuncu, ilişkilerini noktaladığını belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından, şunları yazdı:
"İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır.''