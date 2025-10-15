Öykü Çelik evleniyor! Evlendiği kişi Alaattin Çakıcı'ya en yakın isim...
2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla daha da ünlenen oyuncu Öykü Çelik aşk hayatıyla gündeme geldi. Oyuncu Öykü Çelik, üç yıldır birlikte olduğu Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı'dan evlilik teklifi aldı. Evleneceği ismi duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi...
Oyuncu Öykü Çelik, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Savaşçı, Şevkat Yerimdar ve Benim Hayatım gibi birçok projede canlandırdığı karakterlerle kendinden sıkça söz ettiriyordu. Ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Alaattin Çakıcı'ya en yakın isimle evleniyor...
Öykü Çelik, üç yıl önce Alaattin Çakıcı'nın oğlu Ali Çakıcı ile aşk yaşadığını sosyal medyada fotoğrafla duyurmuştu.
"SONRAKİ BÖLÜM"
Çelik önceki akşam Çakıcı'dan evlenme teklifi aldı. Sevgilisine "Evet" yanıtını veren Çelik, Ali Çakıcı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Sonraki bölüm" notuyla yayımladı.
Öykü Çelik, 2015 yılında 15 ay evli kaldığı iş insanı Ahmet Murat Çakan'dan boşanmıştı.