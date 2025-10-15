Öykü Çelik evleniyor! Evlendiği kişi Alaattin Çakıcı'ya en yakın isim...

Oyuncu Öykü Çelik, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Savaşçı, Şevkat Yerimdar ve Benim Hayatım gibi birçok projede canlandırdığı karakterlerle kendinden sıkça söz ettiriyordu. Ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Alaattin Çakıcı'ya en yakın isimle evleniyor...