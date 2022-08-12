Oya Başaran park halindeki araca çarptı kaçtı iddiası! İlk ağızdan şok eden açıklama
Ünlü oyuncu Oya Başaran geçtiğimiz günlerde Bodrum'da park halindeki bir araca çarptı. Kazadan sonra kaçtı iddia edilen ünlü oyuncudan ilk açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da gece yarısı park halindeki bir otomobile çarpan ünlü oyuncu Oya Başaran araç sahibinin kendisi hakkında çıkarttığı 'çarptı kaçtı' iddialarına yanıt verdi. Çıkan iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu "Bunda art niyet var." diyerek kendini savundu.
OYA Başar’ın Bodrum’da park halindeki bir araca çarpıp kaçtığı öne sürüldü. İddiaya göre ünlü Oyuncu, 4 Temmuz gecesi saat 23.00 civarında, Türkbükü’nde seyir halindeyken, B.Ö. isimli kadının yeni park ettiği aracına çarptı.
Kadın ve çocukları çarpmadan hemen önce araçtan indiği için kimse yaralanmadı, ancak otomobilin farı ve tamponunda hasar oluştu.
Olay yerinden uzaklaşan sürücünün, B.Ö.’nün şikâyeti üzerine yapılan araştırmada Oya Başar olduğu anlaşıldı. Özür bekleyen ailenin Oya Başar’ın “Oğlum sizi arayacak” sözüyle ikinci bir şok yaşadığı öne sürüldü.