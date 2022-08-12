Oya Başaran park halindeki araca çarptı kaçtı iddiası! İlk ağızdan şok eden açıklama

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da gece yarısı park halindeki bir otomobile çarpan ünlü oyuncu Oya Başaran araç sahibinin kendisi hakkında çıkarttığı 'çarptı kaçtı' iddialarına yanıt verdi. Çıkan iddiaları yalanlayan ünlü oyuncu "Bunda art niyet var." diyerek kendini savundu.