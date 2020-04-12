Oya Başar kendini eve kapadı sebze ve meyveyi bile sabunlu sudan geçiriyor
Tiyatro dünyasının usta ismi Oya Başar koronavirüs korkusuyla kendini eve kapadı. Kızı Ayşe ile evden dışarı adım atmıyor. Ayşe ise dışardan gelen her alışverişi sabunlu sudan geçiriyor...
Usta oyuncu Oya Başar, koronavirüs salgını yüzünden evden dışarı adımını atmıyor. Kızı Ayşe ile eve kapanan Oya Başar, oğlunu bile eve almıyor. Kızı Ayşe ise eve giren sebze ve meyveler dahil herşeyi sabunlu sudan geçiriyor.
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Kızı Ayşe’yle eve kapanan Oya Başar’ın oğlu Umut’la bile görüşmediği öğrenildi.
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Kızı Ayşe yapılan tüm alışverişi mutlaka sabunlu sudan geçiriyor.
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Yıllar önce ciddi bir rahatsızlık geçiren Başar’ın özellikle doktor tavsiyesiyle kendini tamamen izole ettiği öğrenildi.
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