Oya Başar kendini eve kapadı sebze ve meyveyi bile sabunlu sudan geçiriyor

Usta oyuncu Oya Başar, koronavirüs salgını yüzünden evden dışarı adımını atmıyor. Kızı Ayşe ile eve kapanan Oya Başar, oğlunu bile eve almıyor. Kızı Ayşe ise eve giren sebze ve meyveler dahil herşeyi sabunlu sudan geçiriyor.