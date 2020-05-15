Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan duygusal mesaj! 'Her gün aklımdasın'

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, annesinin vefat yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabı Instagram'dan duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Gurur Aydoğan, Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü: "Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim... Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın."