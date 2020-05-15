Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan'dan duygusal mesaj! 'Her gün aklımdasın'
2016 senesinde yaşama gözlerini yuman Yeşilçam'ın usta oyuncusu Oya Aydoğan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla oğlu Gurur Aydoğan'dan duygusal bir paylaşım geldi.
Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, annesinin vefat yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabı Instagram'dan duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Gurur Aydoğan, Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan Gurur Aydoğan, altına şu notu düştü: "Bugün sen gideli tam 4 sene oldu meleğim... Seni çok seviyorum. Her gün aklımdasın."
Gurur Aydoğan'ın bu anlamlı paylaşımının altında birçok takipçisinden yorum gelirken, Aydan Şener, Aslı Hünel, Engin Demircioğlu, Zeynep Mansur gibi ünlü isimlerde Oya Aydoğan'ı rahmetle andılar.
Usta oyuncu Oya Aydoğan 2016 senesinde hayatını kaybederken, en yakın arkadaşlarından biri olan ünlü modacı Nur Yerlitaş'ta 27 Nisan günü yaşama gözlerini yummuştu.
Gurur Aydoğan Kimdir?
15 Mayıs 2016’da aramızdan ayrılan Türk sinemasının usta isimlerinden olan Oya Aydoğan‘ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul’da doğdu.