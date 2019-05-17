Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan Başak Güröz ile ayrıldı

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan Başak Güröz ile ayrıldı

Bu sene evelenecekleri konuşulan Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ve Başak Güröz'den kötü haber geldi. İkili nişan attıklarını duyurdu.

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan Başak Güröz ile ayrıldı - Sayfa 1

2016 yılında hayatını kaybeden sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 3 ay sonra evleneceği nişanlısı Başak Güröz'den ayrıldı. Anlaşarak ayrıldıklarını söyleyen Aydoğan, açıklama yaptı. İşte Gurur Aydoğan’ın açıklamalarından satır başları:

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Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan Başak Güröz ile ayrıldı - Sayfa 2

"Nişanlımla ayrılmaya karar verdik. Konuştuk, anlaşamayacağımıza karar verdik. Saygı çerçevesinde de ayrıldık. Ayrılalı 10–15 gün oldu. Çok şükür ki öyle önemli bir sebep yok. Mantık çerçevesinde alınan bir karardı. İkimiz için de hayırlısı olsun. İkimizin de istediği bir karardı. Konuşup anlaşarak verdik bu kararı.

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Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan Başak Güröz ile ayrıldı - Sayfa 3

Şu anda şaşkınım biraz, iki buçuk sene boyunca bir plan yapıyorsunuz hayatınız, geleceği için…



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Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan Başak Güröz ile ayrıldı - Sayfa 4

Bizim evlenmemize 2 buçuk, üç ay vardı. Hayatta bunlar oluyor; evleniyorsun, boşanıyorsun, ayrılıyorsun…"

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