Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan Başak Güröz ile ayrıldı
Bu sene evelenecekleri konuşulan Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ve Başak Güröz'den kötü haber geldi. İkili nişan attıklarını duyurdu.
2016 yılında hayatını kaybeden sanatçı Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 3 ay sonra evleneceği nişanlısı Başak Güröz'den ayrıldı. Anlaşarak ayrıldıklarını söyleyen Aydoğan, açıklama yaptı. İşte Gurur Aydoğan’ın açıklamalarından satır başları:
"Nişanlımla ayrılmaya karar verdik. Konuştuk, anlaşamayacağımıza karar verdik. Saygı çerçevesinde de ayrıldık. Ayrılalı 10–15 gün oldu. Çok şükür ki öyle önemli bir sebep yok. Mantık çerçevesinde alınan bir karardı. İkimiz için de hayırlısı olsun. İkimizin de istediği bir karardı. Konuşup anlaşarak verdik bu kararı.
Şu anda şaşkınım biraz, iki buçuk sene boyunca bir plan yapıyorsunuz hayatınız, geleceği için…
Bizim evlenmemize 2 buçuk, üç ay vardı. Hayatta bunlar oluyor; evleniyorsun, boşanıyorsun, ayrılıyorsun…"