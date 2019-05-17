Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan Başak Güröz ile ayrıldı

"Nişanlımla ayrılmaya karar verdik. Konuştuk, anlaşamayacağımıza karar verdik. Saygı çerçevesinde de ayrıldık. Ayrılalı 10–15 gün oldu. Çok şükür ki öyle önemli bir sebep yok. Mantık çerçevesinde alınan bir karardı. İkimiz için de hayırlısı olsun. İkimizin de istediği bir karardı. Konuşup anlaşarak verdik bu kararı.