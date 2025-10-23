Oya Aydoğan'ın asıl ölüm sebebi buymuş! Oğlu Gurur Aydoğan ilk kez açıkladı: ''Patatesle bir alakası yok''
Oya Aydoğan'ın ani ölümü tüm ülkeyi derinden sarsmıştı. Usta oyuncunun ölümüyle ilgili bilinmeyen önemli detayları 9 yıl sonra oğlu Gurur Aydoğan anlattı. Aydoğan'ın hastaneye hiç gitmediğini söyleyen Gurur Aydoğan, "Patatesle hiçbir alakası yok" dedi. Açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Bakın neler söyledi...
Usta oyuncu Oya Aydoğan, 2016 yılında 59 yaşındayken hayatını ani bir şekilde kaybetti. Ünlü oyuncunun bu ani ölüm haberi kimse beklemiyordu. Acı haber sevenlerini ve sanat camiasını derinden sarstı. Oya Aydoğan'ın ölümüyle ilgili gerçekler ortaya çıktı. Oğlu Gurur Aydoğan bilinmeyenleri itiraf etti. Bakın neler söyledi...
Aydoğan'ın kendisi gibi oyunculuk yapan oğlu Gurur Aydoğan, Seda Sayan’ın programına konuk oldu. Aydoğan, 2016 yılında hayatını kaybeden annesi Oya Aydoğan’ın ölüm nedenini anlattı.
"HASTANEYE GİTMEZDİ"
Ünlü oyuncu, “Yüksek tansiyonu olan herkesin aort damarında genişleme olabiliyor. Bu durum belli bir seviyeyi geçince patlama riski oluşuyor. Doktorlar fark ettiğinde stent takarak önlem alıyorlar. Annem kontrole gitmediği için damarının genişlediğini bilmiyordu.
Bu her an olabilirdi. 'Patates yedi yırtıldı' gibi bir durum yok. Bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra da olabilirdi. Annem ciddiye almamıştır diye düşünüyorum, çünkü doktora gitmeyi hiç sevmezdi." dedi.