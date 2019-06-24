Oy verirken çekilen Burak Özçivit'in yeni imajı olay! Hayranları tanıyamadı
Yeni sezonda Diriliş Osman dizisinde başrol oynayacak olan Burak Özçivit'in yeni imajı herkesi şaşırttı. Özçivit'i hayranları dahi tanıyamadı.
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde başrol oynayacak Burak Özçivit, dizi için hazırlığa başladığını daha önce söylemişti. Özçivit, rolü için haftanın altı günü, günde beş saat; hocalar eşliğinde kılıç, at binme ve fitness dersi alırken imajını da dizi için değiştirdi.
Yenilenen İstanbul seçimi için oy verirken görüntülenen Burak Özçivit'i hayranları bile tanımakta zorluk çekti. Dün Beykoz’daki Ted Koleji’nde oy kullanırken görüntülenen oyuncunun saçları ve sakalları dikkat çekti.
Özçivit, uzayan saçları ve sakalları için “Sıcakta zor oluyor ama işimizin gereğini yapıyoruz. Bu yaz bol bol çalışacağız” dedi.
2019-2020 sezonunda, Diriliş Osman konseptiyle izleyiciyle buluşacak olan Burak Özçivit'in geçtiğimiz günlerde partneri de belli oldu.