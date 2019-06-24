Oy verirken çekilen Burak Özçivit'in yeni imajı olay! Hayranları tanıyamadı

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde yeni sezonda yayınlanacak olan Diriliş Osman dizisinde başrol oynayacak Burak Özçivit, dizi için hazırlığa başladığını daha önce söylemişti. Özçivit, rolü için haftanın altı günü, günde beş saat; hocalar eşliğinde kılıç, at binme ve fitness dersi alırken imajını da dizi için değiştirdi.