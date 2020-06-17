Oxford’un aşısı koronavirüse karşı en az bir yıl koruyacak
İngiltere’deki yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarının merkezinde yer alan Oxford Üniversitesi, şu anda insan deneylerinde üçüncü aşamada bulunuyor ve söz konusu aşı 10 bin gönüllü üzerinde deneniyor. Aşının dağıtımı için üniversiteyle anlaşma yapan AstraZeneca’nın CEO’su, söz konusu aşının Kovid-19’a karşı en az bir yıl koruma sağlayabileceğini ve ekim ayında kullanılmaya başlayacağını söyledi.
İngiliz ilaç şirketi AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının Kovid-19’a karşı en az bir yıl koruma sağlayacağını söyledi.
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İngiltere’deki aşı çalışmalarının merkezinde bulunan Oxford Üniversitesi, nisan ayında insan deneylerine başladı.
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Şu an üçüncü aşama klinik deneylerinde bulunan çalışmada 10 bin katılımcı bulunuyor.
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Oxford Ünviersitesi tarafından aşı denemelerinin Ağustos’ta tamamlanacağı öngörülüyor.
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