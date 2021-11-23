Oxford'lu bilim insanı uyardı! Salgın artık en çok bu kişileri ilgilendiriyor

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının durdurulamaz şekilde artmaya başlaması başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde hem endişeleri hem de sert önlemleri geri getirdi. Öte yandan Oxford'un aşı programının başında yer alan isim olan Prof. Sir Andrew Pollard'dan kovid-19 aşılarıyla ilgili çok ciddi bir uyarı geldi.