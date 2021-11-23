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Oxford'lu bilim insanı uyardı! Salgın artık en çok bu kişileri ilgilendiriyor

Oxford'lu bilim insanı uyardı! Salgın artık en çok bu kişileri ilgilendiriyor

5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili Prof. Sir Andrew Pollard'dan çok ciddi bir uyarı geldi.

Oxford'lu bilim insanı uyardı! Salgın artık en çok bu kişileri ilgilendiriyor

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının durdurulamaz şekilde artmaya başlaması başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok yerinde hem endişeleri hem de sert önlemleri geri getirdi. Öte yandan Oxford'un aşı programının başında yer alan isim olan Prof. Sir Andrew Pollard'dan kovid-19 aşılarıyla ilgili çok ciddi bir uyarı geldi.

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Oxford'lu bilim insanı uyardı! Salgın artık en çok bu kişileri ilgilendiriyor

"Kovid-19 artık aşılıların hastalığı değil." Bu sözler Oxford'un aşı programının başında yer alan isim olan Prof. Sir Andrew Pollard'a ait.

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Oxford'lu bilim insanı uyardı! Salgın artık en çok bu kişileri ilgilendiriyor

Hastanelerde nefes alamadan yatan Koronavirüs hastaları artık neredeyse sadece aşılanmamış kişilerden oluşuyor.

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Oxford'lu bilim insanı uyardı! Salgın artık en çok bu kişileri ilgilendiriyor

Koronavirüsün daha bulaşıcı olan Delta varyantı binlerce insana bulaşmaya devam etse de tam aşılı bireyler sadece hafif bir enfeksiyon yaşayarak hastalığı kolayca atlatıyor.

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