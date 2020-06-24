Oxford Üniversitesinin koronavirüs aşısı 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümler 480 bini aşarken; İngiltere’de aşı çalışmalarının merkezinde olan Oxford Üniversites’nden umutlandıran bir haber geldi. Şu anda insan denemelerinin üçüncü aşamasında olan aşının koronavirüse karşı daha güçlü antikor üretilmesi için MMR (kızamık, kabakulak, kızamık) aşısına benzer bir biçimde iki doz halinde uygulanabileceği açıklandı. Öte yandan; aşının ekim ayında dağıtılabileceği öngörülüyor.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son yaptığı açıklamaya göre; 200’ün üzerinde ülkede ve bölgede 9 milyon 300 bini aşkın kişiyi enfekte eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Bu aşılardan 8’i ise insan deneyleri aşamasında bulunuyor.
İngiltere’de Oxford Üniversitesinin geliştirdiği koronavirüs aşısına ilişkin yeni bir gelişme kaydedildi. Araştırmacılar, aşının iki ayrı doz olarak uygulandığında virüse karşı çok daha güçlü bir bağışıklık tepkisi geliştiğini açıkladı.
Bilim insanları, domuzlar üzerinde aşıyı iki aşamalı olarak denedi. 'Öncü' adı verilen ilk aşılama iki ay önce gerçekleşti. 28 gün sonra yeniden aşılanan domuzların ürettiği antikor düzeylerinin çok daha fazla yükseldiği belirtildi.
Çalışmayı geçekleştiren Profesör Simon Graham, domuzların insanlara benzer bir metabolik hıza ve antikor tepkisine sahip olduğunu belirterek, insanlarda da benzer bir sonuç almayı umduğunu belirtti.