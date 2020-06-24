Oxford Üniversitesinin koronavirüs aşısı 2 ayrı doz halinde uygulanabilir

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son yaptığı açıklamaya göre; 200’ün üzerinde ülkede ve bölgede 9 milyon 300 bini aşkın kişiyi enfekte eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Bu aşılardan 8’i ise insan deneyleri aşamasında bulunuyor.