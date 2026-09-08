OVP ile hesap değişti! İşte memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam

EN DÜŞÜK MAAŞ KAÇ LİRAYA ÇIKACAK?

Yüzde 9,89'luk zamma göre en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 881 liraya, yüzde 7,84'luk zamma göre ise en düşük memur maaşı 70 224 liradan 75 bin 729 liraya yükselecek.