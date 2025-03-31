ÖTV’siz araç alımı şartları değişti! Bakanlık'tan 2025 güncellemesi

ÖTV’SİZ ARAÇ ALIM LİMİTİ GÜNCELLENDİ

Yeni düzenlemeler, engelliler için araç alım sürecini daha net kurallara bağladı. 2025’ten itibaren geçerli olacak şartlara göre, engelli bireylerin araç alım ve satış planlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden belirledi. Bu kapsamda 2024’te 1 milyon 591 bin TL olan ÖTV muafiyetli araç alım limiti, 2025’te 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseltildi.