ÖTV zammı sonrası en ucuz akıllı telefonların tam listesi!

Telefonlarda taksit uygulamasının olmaması ve fiyatların yüksek oluşu tüketicileri ucuz telefonlara itmeye başladı. Fiyatı 640 TL’yi aşmayan telefonlardan artık yüzde 25 vergi alınacak. Fiyatı 640 TL ile 1.500 TL arasında olan telefonların ÖTV oranı ise yüzde 40 olacak. 1.500 TL’den daha pahalı telefonların ÖTV oranı ise artık yüzde 50 olacak.