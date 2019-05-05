ÖTV zammı sonrası en ucuz akıllı telefonların tam listesi!
ÖTV zammı sonrasında akıllı telefonların fiyatlarında %25 yükselme yaşandı. Hala ucuz kalan akıllı telefonlar da bulunuyor. ÖTV zammı sonrası en ucuz akıllı telefonların listesini sizin için derledik...
Telefonlarda taksit uygulamasının olmaması ve fiyatların yüksek oluşu tüketicileri ucuz telefonlara itmeye başladı. Fiyatı 640 TL’yi aşmayan telefonlardan artık yüzde 25 vergi alınacak. Fiyatı 640 TL ile 1.500 TL arasında olan telefonların ÖTV oranı ise yüzde 40 olacak. 1.500 TL’den daha pahalı telefonların ÖTV oranı ise artık yüzde 50 olacak.
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Piyasada 1500 liraya kadar alınacak birçok akıllı telefon bulunuyor.
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Nokia 3310
579 lira
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Samsung Galaxy J1 Mini
599 lira
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