ÖTV zammı akıllı telefon fiyatları nasıl etkiledi? Zam sonrası akıllı telefon fiyatları
Kararname ile yürürlüğe giren ÖTV zammı sonrası akıllı telefon fiyatları da yükseldi. Peki zamlı telefon fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…
Bir süredir gündemde olan ÖTV zammı sonunda gerçekleşti. Zam sonrası bazı modellerin fiyatları az da olsa artmış durumda. ÖTV zammı yürürlüğe girmiş olsa bile ithalatçılar hemen ilk elden zam yapmıyorlar. Dolayısıyla bir süre daha bekliyorlar. Ya da ufak fiyat artışları yaparak, hali hazırda stokta olan mal üzerinden kazanımda bulunuyorlar. İşte yeni fiyatlar...
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Huawei P20 Lite
Eski fiyatı: 1800 TL ÖTV zamlı fiyatı: 1940 TL
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Oppo AX7
Eski fiyatı: 1950 TL ÖTV zamlı fiyatı: 2200 TL
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Honor 10 Lite
Eski fiyatı: 1550 TL ÖTV zamlı fiyatı: 1600 TL
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