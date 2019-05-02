ÖTV zammı akıllı telefon fiyatları nasıl etkiledi? Zam sonrası akıllı telefon fiyatları

ÖTV zammı akıllı telefon fiyatları nasıl etkiledi? Zam sonrası akıllı telefon fiyatları

Kararname ile yürürlüğe giren ÖTV zammı sonrası akıllı telefon fiyatları da yükseldi. Peki zamlı telefon fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde…

ÖTV zammı akıllı telefon fiyatları nasıl etkiledi? Zam sonrası akıllı telefon fiyatları - Sayfa 1

Bir süredir gündemde olan ÖTV zammı sonunda gerçekleşti. Zam sonrası bazı modellerin fiyatları az da olsa artmış durumda. ÖTV zammı yürürlüğe girmiş olsa bile ithalatçılar hemen ilk elden zam yapmıyorlar. Dolayısıyla bir süre daha bekliyorlar. Ya da ufak fiyat artışları yaparak, hali hazırda stokta olan mal üzerinden kazanımda bulunuyorlar. İşte yeni fiyatlar...

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ÖTV zammı akıllı telefon fiyatları nasıl etkiledi? Zam sonrası akıllı telefon fiyatları - Sayfa 2

Huawei P20 Lite

Eski fiyatı: 1800 TL ÖTV zamlı fiyatı:  1940 TL

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ÖTV zammı akıllı telefon fiyatları nasıl etkiledi? Zam sonrası akıllı telefon fiyatları - Sayfa 3

Oppo AX7

Eski fiyatı: 1950 TL ÖTV zamlı fiyatı: 2200 TL

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ÖTV zammı akıllı telefon fiyatları nasıl etkiledi? Zam sonrası akıllı telefon fiyatları - Sayfa 4

Honor 10 Lite

Eski fiyatı: 1550 TL ÖTV zamlı fiyatı: 1600 TL

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