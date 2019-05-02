ÖTV zammı akıllı telefon fiyatları nasıl etkiledi? Zam sonrası akıllı telefon fiyatları

Bir süredir gündemde olan ÖTV zammı sonunda gerçekleşti. Zam sonrası bazı modellerin fiyatları az da olsa artmış durumda. ÖTV zammı yürürlüğe girmiş olsa bile ithalatçılar hemen ilk elden zam yapmıyorlar. Dolayısıyla bir süre daha bekliyorlar. Ya da ufak fiyat artışları yaparak, hali hazırda stokta olan mal üzerinden kazanımda bulunuyorlar. İşte yeni fiyatlar...