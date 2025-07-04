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ÖTV zamları bindi! 4 Temmuz 2025 itibariyle sigara, benzin, motorin ve alkol zamlandı

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ÖTV zamları bindi! 4 Temmuz 2025 itibariyle sigara, benzin, motorin ve alkol zamlandı

3 Temmuz'da açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi de otomatik olarak güncellendi. İlk 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi. Peki hangi ürünlere ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

ÖTV zamları bindi! 4 Temmuz 2025 itibariyle sigara, benzin, motorin ve alkol zamlandı - Resim: 1

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyat artışına gidildi. İlk 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi.

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ÖTV zamları bindi! 4 Temmuz 2025 itibariyle sigara, benzin, motorin ve alkol zamlandı - Resim: 2

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında geçerli olacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranı da netleşti. İlk altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi.

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ÖTV zamları bindi! 4 Temmuz 2025 itibariyle sigara, benzin, motorin ve alkol zamlandı - Resim: 3

Bu oran doğrultusunda, akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinde maktu ÖTV tutarları güncellenecek. Vergi artışlarının pompa fiyatlarına ve perakende ürünlere doğrudan yansımaya başladı. 

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ÖTV zamları bindi! 4 Temmuz 2025 itibariyle sigara, benzin, motorin ve alkol zamlandı - Resim: 4

SİGARA FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?
Tütün ürünlerinde yüzde 15,71’lik vergi artışıyla birlikte en düşük sigara fiyatına 8 ila 10 TL arasında zam öngörülüyor. Yapılacak artışla, paket başına tüketici fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

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