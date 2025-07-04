ÖTV zamları bindi! 4 Temmuz 2025 itibariyle sigara, benzin, motorin ve alkol zamlandı
3 Temmuz'da açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi de otomatik olarak güncellendi. İlk 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi. Peki hangi ürünlere ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde fiyat artışına gidildi. İlk 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi.
TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında geçerli olacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranı da netleşti. İlk altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi.
Bu oran doğrultusunda, akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinde maktu ÖTV tutarları güncellenecek. Vergi artışlarının pompa fiyatlarına ve perakende ürünlere doğrudan yansımaya başladı.
SİGARA FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?
Tütün ürünlerinde yüzde 15,71’lik vergi artışıyla birlikte en düşük sigara fiyatına 8 ila 10 TL arasında zam öngörülüyor. Yapılacak artışla, paket başına tüketici fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.